MN24 – Milan Femminile, ancora ai box Guagni: le sue condizioni

Il Milan Femminile deve ancora fare a meno di Alia Guagni. Ecco le condizioni della giocatrice rossonera, non convocata per il Parma

Il Milan Femminile ha diramato la lista delle convocate per il match di domani contro il Parma. Ancora out Alia Guagni. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, non ha ancora recuperato dalla fascite plantare che l’aveva tenuta out contro il Sassuolo. C’è invece Mascarello, che ha smaltito un affaticamento muscolare.