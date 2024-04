MN24 – Infortunio Kjaer: le ULTIME sulle condizioni del danese verso la Juventus

Il Milan ha iniziato la preparazione in vista del match contro la Juventus. Le ultime sulle condizioni di Kjaer dopo l’infortunio

Il Milan contro la Juventus sarà in emergenza nel reparto difensivo. In tal senso saranno squalificati Calabria, Theo Hernandez e Tomori, e non ci sarà neanche l’infortunato Kalulu.

Per quanto riguarda Kjaer, il danese è da valutare dopo l’infortunio, ma il tal senso come raccolto dalla redazione di Milannews24, non si allenato con il gruppo, svolgendo un lavoro personalizzato, nella seduta di oggi a Milanello in vista del match contro i bianconeri.