Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà l’Inter nell’ultimo impegno della Poule Scudetto. Non ci sarà però Piemonte

Domani pomeriggio il Milan Femminile affronterà l’Inter nell’ultimo impegno della Poule Scudetto. Non ci sarà però Piemonte.

Come raccolto dalla nostra redazione infatti l’attaccante non è stata convocata per un affaticamento muscolare.