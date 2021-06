MN24 – Giroud rimane vicino al Milan: la situazione

Olivier Giroud rimane vicino al Milan: il club rossonero effettuerà un nuovo tentativo per l’attaccante francese

Olivier Giroud rimane un giocatore in orbita Milan: nonostante il riscatto esercitato dal Chelsea infatti, da Casa Milan filtra che verrà comunque effettuato un nuovo tentativo per l’attaccante francese. L’ex Arsenal è ritenuto il profilo ideale, per caratura ed esperienza, da affiancare a Ibrahimovic per affrontare al meglio una stagione suddivisa tra campionato e Champions League.

Non finirebbero con Giroud però i rinforzi in attacco: potrebbe infatti arrivare a Milanello un’altra punta, più di prospettiva, per completare al meglio il reparto.