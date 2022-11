MN 24- Abate: «Ho visto determinazione e voglia di vincere»

Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan News 24 dopo la vittoria del Milan Primavera contro l’Atalanta. Ecco cosa ha detto

(dal nostro inviato Davide Lusinga) – Ignazio Abate ha parlato ai microfoni di Milan News 24 dopo la vittoria del Milan Primavera contro l’Atalanta. Ecco cosa ha detto:

«Hai ragazzi ho chiesto l’approccio, l’atteggiamento, per quanto riguarda il gioco i ragazzi hanno sempre fatto la loro prestazione, hanno cercato sempre di proporre, poi come dico sempre, nel calcio ci vuole ben altro. Oggi ho visto determinazione e voglia di vincere era una partita delicata per la classifica e mi hanno dato davvero un bella risposta. Lazetic? Riduttivo parlare di un solo ragazzo, ha fatto sicuramente una bella partita ma è tutto il gruppo che oggi ha dato un bel segnale di unione e di voglia. Tutti hanno dato il loro contributo. Sono felice di tutti, poi indubbiamente Lazetic ha delle qualità e sono felice che stia riuscendo ad esprimerle al meglio».