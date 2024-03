Giovedì sera il Milan affronterà lo Slavia Praga in Europa League 2023-24. In vista del match Pioli terrà la consueta conferenza stampa

Il Milan si prepara ad affrontare lo Slavia Praga nel match in programma giovedì alle 18:45 all’ Eden Arena valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023-24.

In vista del match Stefano Pioli terrà la consueta conferenza stampa della vigilia. Come raccolto dalla redazione di Milannews24, questa è in programma domani alle 18:30 all’Eden Arena di Praga dopo l’allenamento della squadra in mattinata a Milanello.