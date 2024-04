MN24 – Allenamento Milan: le condizioni di Pobega verso Milan Roma, le ULTIME

Il Milan sta preparando la sfida di Europa League contro la Roma. Le ultime dall’allenamento sulle condizioni di Pobega

Continua la preparazione del Milan in vista del match di Europa League contro la Roma, valido per i quarti di finale d’andata della competizione. In tal senso ecco le ultime dall’allenamento di oggi a Milanello sulle condizioni di Pobega dopo l’infortunio:

come raccolto dalla redazione di Milannews24 il centrocampista rossonero anche oggi ha svolto un lavoro personalizzato.