Mkhitaryan a Prime: «Potevamo fare più gol»

Intervenuto ai microfoni di Prime Video nel postpartita di Milan-Inter di Champions League, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così.

LE PAROLE –: «Avevamo voglia di vincere questa partita. Nel primo tempo abbiamo aggredito e nel secondo gestito, sarebbe stato bello fare più gol ma siamo soddisfatti con due. Speriamo di segnare nella prossima partita. Non pensiamo alla finale, siamo concentrati sulla prossima e alla fine vedremo. Man of the Match? Merito dei miei compagni».