Mirante ESALTA Pioli: «Ci ha dato una mentalità nuova. E sull’anno dello scudetto posso dirvi QUESTO»

Antonio Mirante, portiere del Milan, ha elogiato il grandissimo lavoro di Stefano Pioli alla guida del club rossonero

Nel corso dell’intervista a Radio Tv Serie A, Antonio Mirante, portiere del Milan, ha parlato così di Stefano Pioli:

PIOLI – «Pioli l’avevo affrontato qualche volta da avversario nelle squadre in cui giocavo, ma non lo conoscevo personalmente. Ha portato energia e la giusta mentalità per cercare la vittoria, ci ha insegnato il modo giusto per giocare le partite e come allenare la squadra. Questo è stato determinante per molti di noi che hanno svoltato. Questo vale per molti singoli, ma soprattutto per la squadra. L’anno dello scudetto è stato quello che ha fatto svoltare giocatori, club e tifosi. Quell’anno è stato determinante per tutti: per noi e per lui. In quell’anno siamo stati la squadra che ha avuto il cammino più in crescita; abbiamo vinto uno scudetto in una stagione dove non partivamo favoriti».

LE PAROLE DI MIRANTE A RADIO TV SERIE A