Miranda Milan, la richiesta d’ingaggio dello spagnolo: le cifre

Juan Miranda è sempre più vicino a vestire la maglia del Milan, che vuole prelevarlo in anticipo dal Betis Siviglia: le ultime

Il Milan sembra avere ormai in pugno Juan Miranda, che andrà in scadenza a fine anno col Betis Siviglia. I rossoneri sono intenzionati a prelevarlo già per gennaio, facendo un’offerta al ribasso al club spagnolo.

Intanto la Gazzetta dello Sport fa sapere le richieste d’ingaggio che avrebbe avanzato il terzino classe 2000, il quale avrebbe chiesto circa 2 milioni di euro a stagione.