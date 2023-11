Miranda Milan, ci siamo quasi: cosa manca per la fumata bianca

Miranda Milan, ci siamo quasi per l’arrivo del terzino spagnolo del Real Betis: cosa manca per la fumata bianca

Juan Miranda è sempre più vicino al Milan. Il terzino spagnolo è stato individuato come rinforzo ideale per la fascia dalla dirigenza rossonera, che ora è al lavoro per chiudere l’affare.

Come riportato da Luca Marchetti, si tratta di un investimento che il Diavolo certamente farà. Bisogna soltanto capire se sarà possibile anticiparlo già a gennaio attraverso il pagamento di una piccola somma.