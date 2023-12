Miranda Milan, i rossoneri rispondono al Napoli: ecco la contromossa dopo l’inserimento di De Laurentiis. Ultime

Negli ultimi giorni il Napoli, visti gli infortuni di Mario Rui e Olivera, ha provato a inserirsi concretamente nella corsa a Juan Miranda, terzino sinistro in scadenza col Betis nel 2024.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è arrivata la contromossa del Milan: i rossoneri vogliono provare ad anticipare il suo arrivo già a gennaio per evitare spiacevoli sorprese e dare a Pioli un rinforzo di spessore per la fascia.