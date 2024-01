Miranchuk: «Contro il Milan vogliamo fare bene. Dobbiamo lavorare». Le parole del trequartista

Ai canali ufficiali dell’Atalanta, il trequartista Aleksey Miranchuk ha voluto parlare dopo la vittoria conquistata contro il Sassuolo che ha permesso la qualificazione ai quarti di finale contro il Milan.

PAROLE – «Sono contento per il goal, per l’assist e ovviamente vinto una partita importante. Giocheremo contro il Milan in un match dove vogliamo fare bene: serve lavorare dove dobbiamo pensare prima alla Roma e poi ai rossoneri».