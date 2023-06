Mirabelli: «Su Moncada ho un pensiero molto chiaro»

Massimiliano Mirabelli, ex DS del Milan, ha analizzato la promozione di Moncada come Direttore Sportivo rossonero: le parole

A TMW l’ex Milan Mirabelli ha parlato così di Moncada:

«Conosco il professionista Moncada e lo staff con cui lavora. Rappresentano un’eccellenza in Europa. Il Milan è in buone mani. Il problema è un altro: devono lasciarli lavorare. Il Milan deve essere protagonista in Europa, le competenze non mancano ma una società che deve rispettare la sua storia deve investire».

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA