Mirabelli: «Calhanoglu? Il meglio deve ancora venire»

Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan ha fatto il punto riguardo alla crescita di Hakan Calhanoglu in rossonero

Intervistato da Tuttomercatoweb, Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato della crescita di Hakan Calhanoglu:

«Calhanoglu è un giocatore molto importante, al tempo avevamo una squadra veramente giovane, la più giovane del campionato. Lui era stato sette mesi fermo per una vecchia firma di quanto era minore, quindi arriva da noi che non stava bene fisicamente, senza conoscere la lingue e i compagni, aveva la necessità di ambientarsi ed essere aspettato. E ti dirò di più: il meglio deve ancora arrivare, perché come calcia lui il pallone da fermo, secondo me ce ne sono davvero pochi».