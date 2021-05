Mionic: «Contento di tornare a disposizione. I nostri 2003 sono molto forti»

Antonio Mionic, centrocampista del Milan Primavera, ha rilasciato qualche dichiarazione sul finale di stagione ai canali ufficiali rossoneri

Antonio Mionic ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni dei canali ufficiali rossoneri. Ecco le parole del centrocampista classe 2001 sul finale di stagione del Milan Primavera.

GARA CONTRO LA LAZIO – «La prestazione dei miei compagni mi è piaciuta molto, ovviamente stato difficile stare in tribuna a guardare e non poter aiutarli ma mi sono piaciuti molto. Nel corso della partita sono riusciti tenerla sotto controllo, abbiamo portato tre punti meritati a casa.»

RITORNO – «Sono molto contento, per me è stato molto difficile stare fuori non una ma due settimane quindi non vedo l’ora di tornare a disposizione del mister per aiutare la squadra.»

SEGRETO DELLA SQUADRA – «Non credo che ci sia un segreto, semplicemente in questa seconda parte della stagione abbiamo mostrato più carattere rispetto alla prima, siamo una squadra molto unita e lottiamo fino alla fine per arrivare ai play-off.»

VETERANO DELLA PRIMAVERA – «Io ovviamente sto cercando di essere un punto di riferimento per i miei compagni più giovani e magari insegnargli delle cose che ho imparato quest’anno giocando in Primavera.»

SUI CLASSE ’03 – «L’annata dei 2003 è molto forte ed è giusto che il mister gli stia dando spazio. Per loro è importante questa stagione giocando sotto età e può aiutarli molto per le stagioni successive.»

FINALE DI STAGIONE – «Ovviamente noi non abbiamo paura di nessuno, ci piace giocare grandi partite e sappiamo che possiamo vincere contro chiunque perché siamo una delle squadre più forti del campionato. Ci aspettano delle partite difficili però noi continuiamo a lavorare ogni settimana per arrivare alle gare pronti per dare il meglio di noi e vincere ogni partita.»

PAROLA CHIAVE – «Dimostrazione, vogliamo dimostrare a tutti quanto siamo forti e dove possiamo arrivare.»