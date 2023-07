Ex Milan, sfuma il ritorno in Italia di Kerkez: è UFFICIALE

Sfuma il ritorno di Milos Kerkez, ex Milan, in Italia e più precisamente alla Lazio.

L’esterno sinistro è stato ufficializzato dal Bournemouth.

Welcome to #afcb, Milos 🤩

We’re delighted to announce the permanent signing of @MilosKerkez5 from AZ Alkmaar ✍️

— AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2023