Milinkovic Savic Milan: la richiesta di Lotito per il centrocampista

Calciomercato Milan, Lotito non intende mollare su Milinkovic-Savic: il patron vuole 40 milioni di euro per il serbo

Milinkovic-Savic sta per vivere con ogni probabilità le ultime settimane da calciatore biancoceleste col prossimo calciomercato Lazio che che vedrà quasi sicuramente il suo addio dopo 8 anni a Formello.

Tuttavia, come riporta Il Messaggero, nonostante il solo anno di contratto rimanente (è in scadenza nel 2024) Lotito non sembra voler cambiare idea e continua a chiedere 40 milioni di euro per il suo cartellino possibilmente cash e senza contropartite. Se il presidente non cambierà idea l’ipotesi di un addio a parametro zero tra 12 mesi non sarebbe più così peregrina.