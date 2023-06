Milinkovic-Savic Milan, Lotito fissa il prezzo: il centrocampista serbo partirà soltanto a queste condizioni

L’edizione odierna de Il Messaggero ha fatto il punto sul futuro di Milinkovic-Savic. Il centrocampista, corteggiato da tanti club tra cui il Milan, va in scadenza con la Lazio nel 2024.

Lotito è però stato chiaro con l’agente del serbo: il patron ha ribadito che non prenderà in considerazione offerte inferiori ai 40 milioni cash. Se non dovessero arrivare questo tipo di proposte, Milinkovic-Savic andrà a scadenza.