Milena Bertolini: «Non meritavamo di perdere»

Milena Bertolini ha commentato la sconfitta dell’Italia femminile contro il Belgio, ecco le parole del tecnico azzurro:

«Non meritavamo di perdere. Credo che il risultato più giusto fosse il pareggio. Abbiamo regalato il primo tempo al Belgio, poi però nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso, più convinto, e la partita l’abbiamo condotta noi: per questo, dispiace aver chiuso con una sconfitta. Questo torneo, però, ci serve per preparare al meglio il Mondiale, e per fare questo stiamo provando nuove soluzioni e giocatrici giovani».