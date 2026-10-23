Milan, sogno Endrick. L’agente gela i rossoneri: «Non credo che si muoverà»

Il Diavolo valuta il talento brasiliano per rinforzare l’attacco a gennaio, ma Alan Redmond frena le indiscrezioni sul futuro del classe 2006: «Non credo che si muoverà»



Il Milan guarda con interesse a Endrick in vista della finestra invernale di calciomercato. Il giovane attaccante brasiliano, rientrato al Real Madrid dopo l’esperienza in prestito al Lione, sta trovando poco spazio in questa prima parte di stagione. Una situazione che ha alimentato le voci su una possibile partenza a gennaio, con i rossoneri tra le squadre accostate al suo nome.

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Il talento verdeoro ha già dimostrato di possedere qualità tecniche e offensive importanti, mettendosi in evidenza durante la parentesi in Francia. Per il Milan, un eventuale arrivo rappresenterebbe un’opportunità interessante per aggiungere fantasia, imprevedibilità e nuove soluzioni al reparto offensivo.

Milan, l’agente di Endrick frena: «Non credo che si muoverà»

A raffreddare le speranze del Diavolo sono arrivate le parole di Alan Redmond, vicepresidente esecutivo e Global Head of Football di Roc Nation Sports International, l’agenzia che cura gli interessi del calciatore. Intervenuto ad Adnkronos, il dirigente ha ribadito la volontà del brasiliano di proseguire la propria avventura al Real Madrid.

PAROLE – «Nel caso di Endrick, ha sempre detto di voler restare a Real Madrid e sono convinto che in questa stagione, quando avrà l’opportunità, segnerà molti gol», ha dichiarato Redmond.

L’agente ha spiegato che l’aspetto economico non è la priorità del giocatore, interessato soprattutto alla qualità del progetto sportivo e alle occasioni per crescere.

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La posizione sulle indiscrezioni relative al Milan è altrettanto chiara: «I club menzionati sono fantastici, ma non penso che andrà a giocare da altre parti».

Per i rossoneri, dunque, la pista Endrick resta complicata. La dirigenza dovrà valutare gli sviluppi della situazione a Madrid e capire se, nei prossimi mesi, potranno aprirsi spiragli concreti per portare il brasiliano a Milano.