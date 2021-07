Milanello, riprendono gli allenamenti dopo il giorno di riposo

Squadra a Milanello questa mattina per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri. Le ultime dal ritiro

Squadra a Milanello questa mattina per la ripresa degli allenamenti dopo il giorno di riposo concesso ieri. Ritrovo, come di consueto, per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL REPORT

L’allenamento è iniziato in palestra con il gruppo impegnato nell’attivazione muscolare prima di spostarsi sul campo ribassato, dove i rossoneri hanno iniziato la prima parte della sessione focalizzata sul lavoro aerobico attraverso alcuni allunghi sul lato lungo del campo. A seguire, una serie di esercizi sulla rapidità eseguiti con l’ausilio degli ostacoli bassi e dei coni; per i portieri lavoro specifico insieme ai preparatori.