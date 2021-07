Milanello, oggi arriva Maignan: ecco il suo programma

Oggi sbarca a Milanello Mike Maignan, l’erede di Donnarumma. Ecco il programma del portiere francese

Come riportato da Tuttosport, oggi sbarca a Milanello Mike Maignan, l’erede di Donnarumma. Il portiere francese prenderà “lezioni private per essere subito all’altezza di guidare la difesa e verrà seguito da Nelson Dida, il miglior portiere straniero della storia rossonera”.

Una full immersion di lingua e campo per l’ex Lille che dovrà sin da subito non far rimpiangere un giocatore di livello mondiale come Gianluigi Donnarumma andato al Psg.