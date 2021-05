Milanello, le immagini dell’allenamento odierno – FOTO

Milanello: proseguono gli allenamenti in vista del match contro il Cagliari. Ecco alcune immagini della seduta odierna

Proseguono gli allenamenti a Milanello. Domenica sera a San Siro arriva il Cagliari, in un match decisivo per le sorti di entrambe le compagini e valido per la trentasettesima giornata di Serie A.

Al centro sportivo rossonero oggi presenti anche i dirigenti Maldini e Massara. Tramite i propri profili social, il Diavolo ha pubblicato alcuni dei migliori scatti dell’allenamento odierno.