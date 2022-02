Milanello: ecco il programma di allenamento del Milan per domani

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan si è ritrovato questa mattina a Milanello per l’allenamento in vista del derby di Coppa Italia contro l’Inter

Bella giornata di sole questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione per poi scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno in preparazione della gara di andata della Semifinale di Coppa Italia che vedrà il Milan impegnato nel Derby contro l’Inter martedì alle ore 21. A Milanello per seguire l’allenamento presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il programma di domani prevede nel pomeriggio, alle ore 14.30 circa, l’allenamento di rifinitura.