Milanello, domani allenamento in tarda mattinata per il Milan

Sessione di allenamento quest’oggi per il Milan. La squadra si è ritrovato sotto gli ordini di Stefano Pioli nella mattinata odierna.

La formazione rossonera si ritroverà a Milanello domani per una sessione in tarda mattinata, subito dopo la conferenza stampa di mister Pioli: continua così il lavoro per la sfida casalinga di domenica contro il Sassuolo.