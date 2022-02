ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Milan: i rossoneri hanno ripreso immediatamente la preparazione in vista della gara contro l’Inter in Coppa Italia

Sabato di lavoro per i rossoneri, che si sono ritrovati questa mattina a Milanello per colazione prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento odierno.

Il programma di domani prevede un allenamento al mattino.