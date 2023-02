Dopo la vittoria di ieri contro il Tottnham il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento. Prima parte in gruppo per Tomori

Dopo la vittoria di ieri contro il Tottnham il Milan si è ritrovato a Milanello per l’allenamento.

Come raccolto dalla nostra redazione Tomori ha svolto una prima parte in gruppo per poi proseguire con il lavoro personalizzato