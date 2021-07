Milanello. allenamento al mattino peri rossoneri: domani si gioca

Allenamento mattutino per il Milan oggi a Milanello, i rossoneri si preparano in vista della seconda sfida pre-stagione dopo quella con la Pro Sesto

Allenamento mattutino per il Milan oggi a Milanello, i rossoneri si preparano in vista della seconda sfida pre-stagione dopo quella con la Pro Sesto in cui affronteranno il Modena sempre a porte chiuse.

Il Diavolo scenderà in campo alle ore 17, per tutti i tifosi che vorranno assistere al match occorrerà collegarsi con il canale tematico rossonero Milan TV.