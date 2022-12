Milan, Ziyech brilla al Mondiale e medita l’addio: la situazione

Il Milan ha sempre nel mirino Hachim Ziyech come obiettivo di calciomercato. Il marocchino sta incantando in Qatar

Hachim Ziyech sta trascinando la nazionale marocchina nei Mondiali in Qatar. L’esterno del Chelsea è l’uomo copertina della nazionale africana che ha concluso il girone davanti a Croazia e Belgio. Ora per lui ostacolo Spagna agli ottavi di finale.

Come riporta il Corriere dello Sport, il Milan osserva e continua a spingere per avere l’ex Ajax già in questo mercato invernale. La sua esperienza e qualità farebbero comodo a Stefano Pioli, che ha necessità di inserire un elemento di sicuro affidamento e talento dopo aver fatto cilecca (per il momento) con l’investimento De Ketelaere. Dal canto suo il classe ’93 non è contento a Londra e da diversi mesi medita di cambiare aria. Per arrivare in rossonero servirà però un sostanzioso sacrificio economico sull’ingaggio.