Milan, Vranckx osservato speciale di Pioli e Maldini. Il giocatore belga scalpita per la maglia da titolare e il club lo supporta

Vranckx scalda i motori e punta alla maglia da titolare del Milan. Il giocatore belga, come scrive Tuttosport, è uno degli osservati speciali di Pioli, Maldini e Massara.

Il dubbio sulla prossima metà di campionato, come scrive il quotidiano torinese, è capire se ha convinto tanto da conquistare una maglia da titolare oppure se ci vorrà ancora del tempo. Il Wolfsburg, comunque, non cambia idea sul prezzo fissato per il riscatto.