Il Milan vince e si prende la vetta della classifica: i numeri e i meriti di Pioli

Il Milan guida la classifica di Serie A. Dopo il 5-1 subito nel derby, sembrava irrealizzabile tale scenario. Invece, la svolta è arrivata poco dopo: sei partite, con quattro vittorie in campionato e solo una rete subita. Merito di Stefano Pioli, che ha saputo agire sia a livello psicologico che a livello tattico.

In merito a quest’ultimo, La Gazzetta dello Sport fa notare che il 4-3-3 è solo uno schema di base, in grado di essere adattato a secondo delle situazioni: come il 4-2-4 visto a Genova o il 4-2-3-1 contro il Borussia Dortmund. Il Milan, dunque, sa adattarsi alle varie situazioni e così ha conquistati più punti possibili, anche a fronte di un calendario ostico: così si prende la vetta della classifica.