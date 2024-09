Milan Venezia, Serafini è SICURO: «Troppo importante per QUESTO MOTIVO, su LIVERPOOL e INTER…». Le sue parole

Luca Serafini, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha fatto il punto sui prossimi impegni del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

MILAN VENEZIA E I PROSSIMI IMPEGNI – «Intanto deve cominciare a battere il Venezia per togliere un po’ di questa aria di negatività che si è creata sulla squadra in maniera molto grave. Deve vincere col Venezia per recuperare un po’ di idee, fiducia e autostima che in questo momento mancano e non poco. Poi si penserà alle altre due partite, sperando che la condizione migliori e si trovino soluzioni a dei problemi che, da 2 anni a questa parte, sono sempre quelli».