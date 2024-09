Milan Venezia, Fonseca RIVOLUZIONA la difesa? Dialogo a Milanello, può RILANCIARLO a sorpresa

Milan-Venezia, Fonseca pronto a rivoluzionare la difesa? Dialogo a Milanello con Matteo Gabbia, può rilanciarlo a sorpresa

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, sta pensando ad un importante cambio di formazione per quanto riguarda la linea difensiva in vista della gara di sabato 14 settembre contro il Venezia a San Siro.

Il tecnico portoghese ha parlato a Milanello con Matteo Gabbia: l’italiano potrebbe scendere in campo dal primo minuto in coppia con Pavlovic e mandando in panchina Fikayo Tomori, apparso giù di tono nelle prime uscite stagionali.