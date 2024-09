Milan Venezia, Bonanni SVELA: «Ecco che partita mi ASPETTO dai rossoneri»

Milan-Venezia, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato la sfida di domani a San Siro: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Bonanni, ex calciatore, ha commentato in questi termini la gara di domani sera tra Milan e Venezia:

PAROLE – «Per tutte quante arriverà la vittoria, perché inizia un periodo importante e per tutti partire col piede giusto è fondamentale. Il Milan secondo me farà una grandissima partita, almeno contro il Venezia. Non credo che questa partita possa essere un ostacolo per i rossoneri».