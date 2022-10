Milan Under 16, partenza super. Baldo: «Bel gruppo da allenare»

Grande partenza in stagione per il Milan Under 16. Il tecnico dei classe 2007 Simone Baldo parla così a MilanTV

Tre partite, tre vittorie, 13 gol segnati, 2 subiti e primato solitario in classifica. Niente male come ruolino di marcia per l’U16 rossonera, che ha approcciato la nuova stagione nel modo giusto. Dalla Finale Scudetto della stagione scorsa, persa ai supplementari con la Roma, tante situazioni sono cambiate: Ignazio Abate ha salutato la categoria e ha preso il timone della Primavera, al suo posto in panchina c’è Simone Baldo.

Il tecnico ha parlato così a MilanTV: «Ho trovato un gruppo bello da allenare, che l’anno scorso ha vinto il titolo ed è ben assortito in tutti i reparti. Il nostro obiettivo è quello di migliorare la squadra partendo dai singoli. La partenza è stata assolutamente positiva, fin dalle amichevoli. E indipendentemente dai risultati l’approccio alle partite è sempre stato intraprendente. Il lavoro dell’anno scorso con Mister Bertuzzo li ha portati a un ottimo livello, hanno fatto un bel percorso ma ora dobbiamo crescere ancora per farli esprimere al meglio. Siamo attesi dal big match con l’Atalanta tra 15 giorni, che reputo uno dei nostri principali avversari per il titolo.»