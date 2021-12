Milan, un talento ex Primavera brilla in Lega Pro: il focus

Il Milan ha ceduto molti dei suoi giovani usciti dalla Primavera in prestito in Lega Pro. Uno di questi sta offrendo ottime prestazioni

Il Milan osserva i suoi giovani talenti in prestito. Molti di questi giocano nel campionati di Lega Pro, uno di loro in particolare si sta decisamente imponendo. Si tratta di Marco Romano Frigerio, centrocampista classe ’01 diventato un titolare fisso con la maglia della Lucchese.

Il ragazzo nativo di Carate Brianza ha saltato fin qui solo due gare, una per problema fisico ed una per infortunio. Per il resto è sempre sceso in campo, collezionando minuti ed esperienza per il futuro. Giocatore che si era fatto notare in Primavera per le sue qualità atletiche ma che in questi primi mesi nel calcio professionistico sembra esser migliorato anche nell’aspetto qualitativo. Ha infatti messo a segno già 2 assist in stagione. Le sue prestazioni, dovessero continuare così, potrebbero valergli un salto di categoria nella prossima stagione.