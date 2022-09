Milan, un Leao così è da blindare: una prestazione da rinnovo

Rafael Leao trascina alla vittoria il Milan nel derby di Milano. Una prestazione da rinnovo per il portoghese

Un Milan che vince il derby sulle onde di Rafael Leao. Con una doppietta e un assist il portoghese trascina i rossoneri alla vittoria contro i rivali dell’Inter. Una prestazione da top assoluto in un big match sentitissimo. Il modo migliore di festeggiare le 100 presenze in Serie A.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan ha assoluta necessità di blindare il suo fenomeno. Ieri Gerry Cardinale ha visto con i suoi occhi l’onnipotenza calcistica dell’ex Lille e magari sarà disposto ad un sacrificio in più per arrivare all’accordo per il rinnovo di contratto.