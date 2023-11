Milan Udinese, turnover in attacco? Jovic scalpita

Milan-Udinese, possibile turnover in attacco: Giroud verso la panchina, scalpita Jovic nel tridente con Romero e Leao

Come riferito dal Corriere dello Sport, Stefano Pioli potrebbe optare per il turnover nel reparto d’attacco per la sfida di domani tra Milan e Udinese.

Il tecnico sta infatti pensando di concedere un turno di riposo ad Olivier Giroud lanciando dal primo minuto Jovic nel tridente con Romero e Leao. Gli ultimi dubbi verranno sciolti nella rifinitura odierna.