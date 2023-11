Milan allo sbando, eguagliato questo record negativo: non succedeva dal 2012 con Allegri sulla panchina dei rossoneri

La sconfitta del Milan di ieri sera a San Siro contro l’Udinese ha creato più di qualche crepa all’interno dell’ambiente rossonero. La squadra è in difficoltà e i tifosi iniziano a spazientirsi.

Pioli ha anche eguagliato un record negativo. Come riportato da Opta il Diavolo ha perso le ultime due gare casalinghe in campionato senza segnare (contro Juve e Udinese): non succedeva da settembre 2012 (contro Sampdoria e Atalanta), quando in panchina c’era Allegri.