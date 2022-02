ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Udinese, maxi promozione: biglietti a 1 euro. Così il club rossonero vuole riempire San Siro

Per riempire San Siro venerdì , in occasione di Milan-Udinese, la società rossonera ha lanciato una promozione: comprando un biglietto intero si ha diritto ad averne altri 3 a un euro, in alcuni settori selezionati.

Così il club vuole provare a riempire lo stadio e a regalare alla sua gente una serata per sognare lo scudetto.