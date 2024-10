Milan Udinese, chi al posto di Theo Hernandez? L’annuncio di Fonseca in conferenza

Milan Udinese, le parole del mister in conferenza stampa in vista del match di campionato. L’annuncio sul sostituto di Theo Hernandez

Paulo Fonseca, oggi pomeriggio, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione della sfida del suo Milan contro l’Udinese. Di seguito un piccolo estratto dove parla del possibile sostituto di Theo Hernandez, domani squalificato.

TURNOVER E SOSTITUTO THEO HERNANDEZ – «Magari. Penso che in questo momento abbiamo necessità di fare turnover. Non so chi giocherà al posto di Theo, non ho deciso».