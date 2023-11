Milan Udinese, l’audio VAR del rigore fischiato ai friulani: tutti i retroscena della sfida giocata due settimane fa a San Siro

DAZN ha fatto ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione del rigore concesso per fallo di Adli su Ebosele nel corso della sfida tra Milan e Udinese.

AUDIO VAR – «Voglio vedere questa qui, se c’è il contatto qui c’è il rigore, però qui non si vede». Interviene l’Avar e conferma: «C’è quella da dietro in cui si vede bene che non c’è spazio» e allora il Var: «Ok dai confermato il rigore»