Milan, tutti vogliono Lazetic: il piano dei rossoneri

Dopo un ottimo inizio di stagione tra Milan Primavera e nazionale, Marko Lazetic è sulla lista di diversi club

Marko Lazetic è il giovane talento in rampa di lancio al Milan. Il classe ’04 è in un ottimo momento di forma tra Primavera e nazionale serba U19. Secondo il QS il club rossonero ha intenzione di tenerselo stretto.

Diverse squadre su di lui pronte ad acquistarlo in prestito secco per dargli spazio. In Serie A ci sono Sampdoria e Cremonese, in B Reggina e Cagliari oltre ad alcuni club olandesi. L’intenzione di Maldini e Massara è quella di mandarlo a fare esperienza in Italia così da poterlo monitorare da vicino.