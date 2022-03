Dal sito ufficiale del Milan, tutti i risultati del settore giovanile rossonero

Il primo weekend primaverile porta diversi bei risultati per il Settore Giovanile rossonero. Partiamo dai successi esterni dell’U17, 3-0 a Pordenone, e dell’U14, 2-1 a Como nel recupero della prima giornata di ritorno. Il tris esterno della squadra di Lantignotti, invece, riporta i rossoneri in testa alla classifica con 54 punti, a +2 sull’Atalanta (che ha una partita in meno). Oltre a diversi sorrisi per le Under più piccole, da segnalare anche il risultato della Primavera femminile, subito in campo meno di 48 ore dopo la Finale della Viareggio Cup: per le ragazze di Corti un 3-0 sul Cittadella che permette di tenere la scia delle prime (a -4 dalla Juventus capolista che però ha una partita in più).

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: recupero 6ª giornata di ritorno, Milan-Cittadella 3-0 (2′ e 30’st Avallone, 8’st Crevacore)

UNDER 17: 10ª giornata di ritorno, Pordenone-Milan 0-3 (39′ Longhi, 43′ Rossi, 39’st Benedetti)

UNDER 15 FEMMINILE: 10ª giornata, Rivanazzanese-Milan, ore 9.30 – Comunale U. Foscolo (Rivanazzano)

UNDER 14: recupero 1ª giornata di ritorno, Como-Milan 1-2 (25′ Lupo, 7’st Comotto)

UNDER 13 FEMMINILE: 6ª giornata, Garibaldina-Milan 4-0

UNDER 12: 6ª giornata, Fanfulla-Milan 4-4 (Borsa x2, Marasco, Piazza)

UNDER 11: 6ª giornata, Milan-Sedriano 7-2 (4 Jadid, 2 Cremonesi, Ferrari)

UNDER 11 FEMMINILE: 6ª giornata, Milan-FC Milanese (maschile) 2-3 (Dan, Sormani)

UNDER 10: 6ª giornata, Afforese-Milan 2-9 (2 Kostyuk, 2 Tarabugi, Baratti, Colombo, Donato, Fontana, Nasti)

UNDER 10: 7ª giornata, Pro Sesto-Milan 1-2 (Colombo, Donato)

UNDER 9: 6ª giornata, Aldini-Milan 1-2 (Gambarotto, Geccherle)