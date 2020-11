Milan: tradizione negativa dopo le pause, l’ultimo derby è l’eccezione

PAUSA MILAN – Il Milan dopo le soste per le Nazionali non ha una tradizione positiva con i risultati. Ma l’ultima volta vinse il derby

PAUSA MILAN – Il Milan dopo le soste per le Nazionali non ha una tradizione positiva con i risultati. Nell’ultima occasione, tuttavia, i ragazzi di Stefano Pioli hanno vinto il derby contro l’Inter per 2 a 1. Ecco gli ultimi risultati scaturiti dal rientro in campo dopo gli impegni delle Nazionali:

20 novembre 2016, Milan-Inter 2-2; 2 aprile 2017, Pescara-Milan 1-1; 10 settembre 2017, Lazio-Milan 4-1; 15 ottobre 2017, Inter-Milan 3-2; 18 novembre 2017, Napoli-Milan 2-1; 31 marzo 2018, Juventus-Milan 3-1; 16 settembre 2018, Cagliari-Milan 1-1;

21 ottobre 2018, Inter-Milan 1-0; 25 novembre 2018, Lazio-Milan 1-1; 30 marzo 2019, Sampdoria-Milan 1-0; Verona-Milan 0-1, 15 settembre 2019; Milan-Lecce 2-2, 20 ottobre 2019; Milan-Napoli 2-2, 23 novembre 2019; Milan-Genoa 1-2, 8 marzo 2020; Inter-Milan 1-2, 17 ottobre 2020.