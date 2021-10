MN24 – Spettatori Milan Torino: il dato sul pubblico presente a San Siro

Il pubblico rossonero accorrerà in massa per Milan Torino di questa sera nonostante il turno infrasettimanale: il dato sugli spettatori

Per la gara di questa sera tra Milan e Torino, anticipo serale del turno infrasettimanale di Serie A valido per la decima giornata, sono previsti circa 40mila spettatori. Queste le informazioni raccolte dalla nostra redazione, un dato importante che testimonia ancora di più l’enorme amore del tifo rossonero e la felicità per un periodo comunque estremamente positivo.

Il Milan informa inoltre che i biglietti sono ancora disponibili online e alla biglietteria di Casa Milan.