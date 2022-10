Milan, Tomori ministro della difesa: Pioli cerca il suo leader

Sarà Fikayo Tomori a guidare ancora una volta la difesa del Milan nel match contro l’Empoli di questa sera al Castellani

Sarà una difesa inedita quella del Milan nel match contro l’Empoli. In porta un esordiente in questa Serie A, anche se con tanta esperienza alle spalle: Ciprian Tatarusanu. In difesa Calabria stringe i denti, ma se non dovesse farcela è pronto Kalulu con Kjaer spostato al centro. Dall’altro lato Ballo-Tourè avrà l’arduo compito di non far rimpiangere Theo Hernandez.

Ecco dunque che le speranze di Pioli sono riposte sul vero baluardo di questa squadra nel reparto arretrato: Fikayo Tomori. Il difensore, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stato convocato da Southgate nell’ultima sosta per le nazionali, senza però scendere in campo nemmeno un minuto. In Inghilterra non l’hanno preso benissimo, ma intanto il club se lo gode e punta a farlo diventare sempre più un leader di questa squadra.