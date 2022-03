Milan, tifosi più forti del Covid: si punta al milione. In 50mila contro l’Empoli proveranno a sospingere la squadra di Pioli verso lo scudetto

Sono cinquantamila gli spettatori previsti a San Siro per Milan-Empoli. Da inizio stagione in campionato sono stati oltre 500mila i presenti: 504.21 per l’esattezza. Dopo il derby di inizio novembre (56.608), Milan-Napoli stata la partita più vista, con altri 54.647 tifosi sugli spalti. Sul podio, al terzo posto, c’è Milan-Sassuolo con oltre 52 mila. Va sempre tenuto presente che il verificarsi. Ai numeri della A si possono aggiungere i quasi 100mila di Coppa Italia (13.325 negli ottavi con il Genoa, 26.947 ai quarti con la Lazio, 53.881 nel derby di semifinale) e gli oltre 130mila della sfortunata edizione di Champons.

Lo stadio ha accolto 56.237 sostenitori contro il Liverpool, 40mila con il Porto e 35mila contro l’Atletico. La somma finale si attesta intorno alle 730mila presenze totali. Contro l’Empoli sarà avvicinato il traguardo degli 800mila spettatori. Ancora da affrontare in casa Bologna, Genoa, Fiorentina e Atalanta in campionato. Quattro partite che potranno portare il saldo definitivo al milione di tifosi rossoneri presenti durante l’anno allo stadio. Un risultato straordinario anche alle luci delle limitazioni Covid.