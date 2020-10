Milan, Thauvin resta una valida suggestione per il futuro

Florian Thauvin non scomparirà dai radar del Milan: i rossoneri continueranno a valutare il suo profilo per il futuro

L’interesse del Milan nei confronti di Florian Thauvin non è stata una fiammata passeggera. Nella fase finale di quest’ultimo calciomercato, il giocatore è stato proposto al Diavolo, che ne ha valutato attentamente il profilo, salvo poi arrendersi di fronte alle richieste del Marsiglia di 15 milioni di euro per lasciarlo partire.

Il contratto dell’attaccante però è in scadenza il 30 giugno 2021 e, come riporta Tuttosport, il giocatore ha già deciso che non ci sarà alcun rinnovo. Il Milan perciò osserva attentamente ed è pronto a una nuova avance magari già dal prossimo mercato di gennaio. In alternativa potrebbe arrivare a parametro zero in estate.